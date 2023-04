Danneggiati alcuni edifici a causa dell'esplosione

Un aereo da guerra russo ha bombardato per errore la città russa di Belgorod, vicino all’Ucraina, provocando un’esplosione e danneggiando alcuni edifici. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass, citando il ministero della Difesa russo. “Mentre un aereo dell’aeronautica militare Sukhoi Su-34 stava sorvolando la città di Belgorod si è verificato uno scarico accidentale di munizioni dell’aviazione”, ha dichiarato il ministero della Difesa, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il fatto è avvenuto il 20 aprile intorno alle 22.15 ora di Mosca (le 21.15 in Italia). Il governatore regionale di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato su Telegram che si è formato un cratere di 20 metri di diametro in una delle strade principali. I feriti sono due, mentre sono state danneggiate quattro auto e quattro appartamenti. Sui fatti è in corso un’indagine.

Podolyak: “Cane Russia si è mangiata la coda”

“Questa notte, a Belgorod, il cane si è morso la coda: inseguendo la distruzione dell’Ucraina, la Russia potrebbe distruggere se stessa. Con ‘schiaffi e applausi'”. Lo scrive su Twitter Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che un aereo da guerra russo ha bombardato per errore la città russa di Belgorod, vicino all’Ucraina, provocando un’esplosione e danneggiando alcuni edifici. “Non si può permettere che le forze combinate dell’Ucraina e degli alleati con tecnologie avanzate e standard Nato perdano contro l’inutile e corrotto esercito sovietico”, aggiunge Podolyak nel tweet.

