Maheen S, indiano di 22 anni, era in viaggio per il continente africano: "Non abbiamo acqua né energia elettrica"

Un travel blogger indiano di 22 anni, noto come Maheen S, ‘l’autostoppista nomade’, è rimasto bloccato a Khartoum, in Sudan, dove è scoppiata una guerra. Il giovane, in viaggio per il continente africano, si è trovato nel Paese proprio quando la situazione è degenerata e i combattimenti sono diventati sempre più pesanti. Da sabato 15 aprile si sono fatti più duri gli scontri tra l’esercito del presidente Abdel-Fattah al-Burhan e quello del vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo: i due generali ai vertici del Consiglio sovrano divisi da un’acerrima rivalità politica.

“Ho viaggiato, ho girato l’Asia e poi l’Africa. Ho attraversato il Sudan il 12 marzo partendo dall’Egitto. C’erano un sacco di bombardamenti e spari in continuazione. E’ stato terrificante”, spiega il travel blogger che su Instagram conta oltre 220mila follower. “Non abbiamo acqua, energia elettrica. Non abbiamo elettricità per ricaricare le batterie. Questo è il problema principale e i prezzi dell’acqua sono molto alti”.

