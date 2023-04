Barcellona e l'area circostante potrebbero affrontare restrizioni idriche nei prossimi mesi

È sempre più emergenza siccità nel nord-est della Spagna. Le autorità hanno avvertito che Barcellona e un’ampia area circostante che ospita circa 6 milioni di persone potrebbero dover affrontare restrizioni ancora più severe sull’uso dell’acqua nei prossimi mesi. I filmati catturati dal drone di Associated Press mostrano l’entità della siccità nel bacino di Sau con la terra secca e arida dove un tempo galleggiavano le banchine. Samuel Reyes, responsabile dell’Agenzia catalana per l’acqua che gestisce le risorse idriche per l’area che comprende Barcellona e altre città minori nell’angolo nord-orientale della Spagna, ha dichiarato che l’area sarà probabilmente dichiarata in “emergenza siccità” entro settembre, a meno che le previsioni di scarse precipitazioni non si rivelino errate.

