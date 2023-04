Francoforte (Germania), 18 apr. (LaPresse) – La polizia di Duisburg ha confermato che sono almeno quattro le persone che hanno riportato gravi ferite nell’attacco con armi da taglio in una palestra del centro della città effettuato da uno o più aggressori. Tre delle vittime sono in pericolo di vita e una è gravemente ferita, mentre almeno un autore dell’aggressione è riuscito a fuggire, ha riferito ancora la polizia. Al momento non sono ancora chiari i motivi dietro all’attacco. La polizia di Duisburg ha spiegato che le indagini sono in pieno svolgimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata