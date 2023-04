Il video girato sul traguardo della maratona: Bethany poi rintraccia i futuri sposi

Una tik toker inglese, Bethany, ha ripreso con il telefono la proposta di matrimonio fatta da un partecipante alla maratona di Manchester alla sua fidanzata sul traguardo della gara. Poi ha postato il video sul social, lanciando un appello per aiutarla a ritrovare la coppia per girare loro le immagini del momento magico in cui Niall West si è inginocchiato davanti a Beth Miller, mettendole l’anello al dito. L’identità dei due 28enne è poi stata rivelata: stanno insieme da 8 anni.

