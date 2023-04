Tajani: "Leader cessino le ostilità"

Il Comitato dei medici sudanesi ha dichiarato che il bilancio delle vittime dovute ai duri combattimenti tra le forze armate del paese e il gruppo paramilitare delle Forze di Supporto Rapido è salito a 56. Inoltre, sarebbero 595 le persone ad essere state ferite in tutto il paese.

Tajani: “Cessino le ostilità”

Alla vigilia della riunione G7 in Giappone in cui ho chiesto di dare priorità all’Africa, gli scontri in Sudan minacciano civili e mettono in discussione la democrazia. Invitiamo i leader militari sudanesi ad interrompere le ostilità per riprendere il dialogo politico”. Lo scrive su Twitter il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata