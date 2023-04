Le funzioni religiose sono iniziate il Sabato santo e proseguite tutta la notte in chiese e templi del P

In Russia i fedeli hanno celebrato la Pasqua ortodossa: le funzioni religiose sono iniziate il Sabato Santo e sono proseguite per tutta la notte in tutte le chiese e i templi del Paese. Il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill di Mosca, ha affermato in un videomessaggio trasmesso dalla televisione di Stato che “la Chiesa è nuovamente perseguitata, come sta accadendo ora in Ucraina”.

