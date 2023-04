Almeno 70 i feriti. A causare la tragedia il sovraffollamento della struttura

Una bambina di 10 anni è morta e almeno altre 70 persone sono morte nel crollo di un ponte pedonale sovraffollato nel Kashmir controllato dall’India. A causare la tragedia le presenza di almeno 100 persone sulla struttura di metallo che non ha retto al peso della folla. In tantissimi stavano celebrando la stagione del raccolto primaverile. La ragazza è morta dopo essere stata portata in ospedale e almeno sette persone sono in condizioni critiche, ha detto l’amministratore del distretto di Udhampur.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata