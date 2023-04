Dopo 3 mesi di forti tensioni si attende il parere definitivo di nove "Saggi"

Dopo 3 mesi di forti tensioni sociali per la riforma delle pensioni, che alza l’età pensionabile da 62 a 64 anni, occhi rivolti oggi verso il Consiglio Costituzionale, che nel tardo pomeriggio comunicherà la sua decisione sulla legge che il governo ha fatto approvare dal Parlamento con la “scorciatoia” della fiducia. Dopo la 12/a giornata di mobilitazione di ieri, con i sindacati in piazza uniti ma cortei nettamente meno numerosi, la decisione di nove “Saggi” potrebbe rappresentare una svolta in tutto il Paese transalpino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata