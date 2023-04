Le celebrazioni tornano dopo uno stop di tre anni dovuto al Covid

Migliaia di persone in piazza a Bangkok per il primo di tre giorni di festa per il nuovo anno in Thailandia, il Songkran Festival. Le celebrazioni scatenate tornano dopo uno stop di 3 anni dovuto al Covid. Per le strade della capitale la caratteristica battaglia con le pistole ad acqua.

