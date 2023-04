Secondo l'Fsb sarebbe stato Yuriy Denisov a fornire l'ordigno esplosivo a Daria Trepova. L'attentato sarebbe stato organizzato dai servizi speciali di Kiev

L’Fsb e il Comitato investigativo della Federazione Russa hanno identificato un complice di Daria Trepova nell’omicidio del blogger militare russo Vladlen Tatarsky. Si tratta di un “membro del gruppo ucraino di sabotaggio e terrorismo, il cittadino ucraino Yuriy Denisov, nato nel 1987″, afferma il servizio stampa dell’Fsb all’agenzia Tass. Sarebbe stato lui a fornire “l’ordigno esplosivo cammuffato da busto in gesso” a Daria Trepova, “tramite un servizio di corriere espresso” e “un intermediario”, riporta la Tass.

“Omicidio organizzato da servizi speciali Kiev”

“Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), insieme al Comitato investigativo e alle autorità di polizia, ha stabilito che a organizzare l’attacco terroristico del 2 aprile 2023 a San Pietroburgo, che ha ucciso il corrispondente militare Vladlen Tatarsky e ferito oltre 50 persone, sono stati i servizi speciali ucraini e i loro agenti, anche tra i membri dell’opposizione russa nascosti all’estero”. È quanto afferma il servizio stampa dell’Fsb all’agenzia Tass.

“Denysov è arrivato da Kiev attraverso la Lettonia nella regione della capitale nel febbraio 2023 su richiesta dei servizi di sicurezza ucraini, dove ha raccolto informazioni sullo stile di vita e sui luoghi di residenza di Tatarky”. È quanto afferma l’Fsb. E aggiunge: “A tal fine, ha acquistato un’auto e affittato un appartamento vicino al luogo in cui viveva. Dopo l’attacco del 3 aprile, Denisov è volato dalla Russia alla Turchia passando per l’Armenia“. Mosca fa sapere che è stata avviata una procedura per inserire Denysov nella lista dei ricercati internazionali.

