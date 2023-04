A Parigi la dimostrazione contro le pensioni: "Le finanzino i miliardari come Arnault"

I lavoratori del settore ferroviario francese giovedì hanno manifestato contro la riforma delle pensioni di fronte alla Gare de Lyon a Parigi. Poi hanno marciato verso la sede di LMVH, il gruppo del lusso di proprietà del magnate Bernard Arnault, che controlla brand come Dior, Vuitton, Bulgari e Fendi. I dimostranti hanno invaso pacificamente gli uffici dell’azienda. Secondo i sindacati le pensioni “dovrebbero essere finanziate da miliardari come Arnnault invece che dai lavoratori”, come ha detto Fabien Villedieu di Sud Rail

