Secondo i manifestanti la normativa potrebbe essere usata per frenare le inchieste sui funzionari governativi

Un gruppo di giornalisti ha protestato mercoledì nella capitale boliviana di La Paz contro un nuovo disegno di legge sulla stampa promosso dalla maggioranza di governo al congresso. Secondo l’esecutivo il disegno di legge è inteso come misura complementare per essere conforme ai diritti umani internazionali: include un articolo che penalizza il razzismo, l’incitamento all’odio e la discriminazione. Ma la Federazione della stampa di La Paz teme che la legge possa essere utilizzata per frenare legittime indagini contro funzionari governativi e ha soprannominato l’iniziativa “legge bavaglio”.

