In fiamme un'area boschiva di oltre 2 ettari

Enorme incendio nel New Jersey. A Manchester Township in fiamme un bosco di oltre 200 ettari con i vigili del fuoco impegnati per contenere il rogo. Evacuazioni in Division Street nel distretto di Lakehurst, nella contea di Ocean. Non sono stati segnalati feriti e la causa dell’incendio è ancora sconosciuta.

