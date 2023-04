La presidente taiwanese: "La mia visita negli Usa è stata un pretesto per iniziare esercitazioni militari"

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha condannato le esercitazioni militari messe in atto dalla Cina. Pechino, infatti, la scorsa settimana aveva lanciato dei test di accerchiamento attorno all’isola asiatica. Un gesto di ritorsione dopo la visita diplomatica negli Stati Uniti di Tsai. “Interagisco con i nostri amici internazionali. Questo va avanti da anni. Ma la Cina ha usato questo pretesto per iniziare delle esercitazioni militari, creando instabilità nello Stretto di Taiwan. Questo non è l’atteggiamento responsabile di una grande Nazione“, ha detto la presidente taiwanese in un videomessaggio.

