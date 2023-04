Dozzine di case distrutte, oltre 700 vigili del fuoco al lavoro

Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie abitazioni a Gangneung, città situata sulla costa orientale della Corea del Sud, a causa di un devastante incendio alimentato da forti venti. Oltre 700 vigili del fuoco sono stati impiegati nel tentativo di domare le fiamme, che hanno distrutto dozzine di case. Oltre 300 residenti sono stati evacuati e accolti in diverse strutture, tra cui un’arena di pattinaggio sul ghiaccio e la palestra di una scuola media. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o morti, secondo quanto comunicato dalle autorità locali.

