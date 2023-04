Detenuta per quasi 10 mesi: il testo uscirà nel 2024

Brittney Griner, la cestista americana detenuta in Russia per quasi 10 mesi, scriverà un libro sulla sua prigionia. L’uscita è prevista per la primavera del 2024. Griner ha infatti spiegato di essere pronta a condividere l’esperienza “inattesa” dell’arresto e della lunga reclusione in Russia. La stella delle Phoenix Mercury, franchigia della Wnba, è stata fermata nel febbraio 2022 a Mosca, dove era arrivata per aggregarsi alla Ummc Ekaterinburg, una squadra femminile russa per cui aveva giocato un breve periodo nel 2014. Griner è stata arrestata con l’accusa di droga a causa del possesso di alcuni contenitori con olio di cannabis. “Quel giorno è stato l’inizio di un periodo imprevedibile della mia vita che solo ora sono pronta a condividere”, ha detto Griner in una dichiarazione rilasciata alla casa editrice Usa Alfred A. Knopf. La sportiva spera che il suo libro, del quale non è stato ancora svelato il titolo, possa aiutare gli altri americani detenuti all’estero, tra cui il giornalista del Wall Street journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia il mese scorso e accusato di spionaggio, l’uomo d’affari Kai Li, che sta scontando una condanna a 10 anni in Cina con l’accusa di aver rivelato segreti di stato all’Fbi, e Paul Whelan, un dirigente della sicurezza aziendale imprigionato in Russia con l’accusa di spionaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata