Prosegue la bonifica del fiume della capitale francese

Proseguono a Parigi i lavori in vista dei Giochi Olimpici del prossimo anno. Lungo la Senna è iniziata una costosa e complessa operazione di pulizia, che restiuirà al lungofiume della capitale francese la sua nomea di luogo più romantico del mondo. Rendere balneabile la Senna è stata una parte fondamentale della candidatura di Parigi per ospitare le Olimpiadi. Il presidente di Paris 2024, Tony Estanguet, ha dichiarato all’AP che l’enorme progetto di pulizia della Senna, con il suo impatto ambientale, certifica “la fantastica dimostrazione del potere dei Giochi Olimpici”. Con il problema sempre più allarmante del riscaldamento globale, una rinnovata capacità di rinfrescarsi nel fiume dovrebbe aiutare la capitale francese a rimanere vivibile durante le ondate di caldo sempre più frequenti. E forse potrebbe anche ispirare altre città a investire nella bonifica dei loro corsi d’acqua. La scadenza olimpica ha accelerato una pulizia che avrebbe richiesto decenni. Senza l’imperativo di dover essere pronti per i 10.500 olimpionici a luglio e agosto del prossimo anno, seguiti da 4.400 paralimpici, i funzionari del Municipio affermano che ci sarebbero voluti molti altri anni per finanziare lo sforzo da 1,4 miliardi di euro. Oltre a ospitare gare di nuoto all’aperto, la Senna sarà il fulcro della cerimonia di apertura olimpica – senza precedenti – di Parigi. Per la prima volta, infatti, non si svolgerà in uno stadio, ma lungo il fiume e le sue sponde.

