Polemiche in rete dopo la diffusione del video in cui il monaco buddista bacia sulle labbra il piccolo

Arrivano via Twitter le scuse del Dalai Lama dopo le polemiche sorte online per un filmato in cu bacia sulle labbra un bambino che gli rendeva omaggio, e in cui si sente il monaco buddista dire ‘puoi succhiarmi la lingua‘.

“Un videclip che circola in rete mostra un recente incontro in vui un ragazzo ha chiesto a sua santità se poteva abbracciarlo – si legge in una nota dello staff postata sul profilo del monaco – sua sanità vuole scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi molti amici nel mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato. Sua santità spesso scherza con le persone che incontra in modo innocente e gioioso, anche in pubblico e davanti le telecamere. Si scusa per l’incidente“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata