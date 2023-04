Il valore complessivo è pari a 20 milioni di dollari australiani

La polizia in Australia ha sequestrato 16 tonnellate di tabacco coltivato illegalmente in una proprietà nello Stato del New South Wales. Il sovrintendente Stuart Cadden ha detto ai giornalisti che il tabacco sequestrato vale 20 milioni di dollari australiani. Le indagini sono in corso e ancora non sono stati effettuati arresti. Le condanne per coltivazione illegale di tabacco possono arrivare fino a un massimo di dieci anni di carcere.

