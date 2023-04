Si prevede che nei prossimi giorni ne verranno rilasciate altre 20

Più di 90 cuccioli di tartaruga sono stati rimessi in libertà sulla costa centrale del Nuovo Galles del Sud dopo che il nido era stato scavato più di una settimana fa. Centotrenta uova sono state estratte da Shelly Beach, a nord di Sydney, alla fine di marzo, dopo che la temperatura della sabbia era scesa sotto la soglia di sopravvivenza. Le uova sono state trasportate allo zoo di Taronga in incubatrici per essere monitorate e, dopo lo scavo, se ne sono schiuse decine con successo. Il nido era il più meridionale mai registrato per questa specie a rischio di estinzione. Novantatré tartarughine sono state rilasciate in natura la notte di Pasqua, sotto gli occhi di centinaia di persone. Si prevede che nei prossimi giorni ne verranno rilasciate altre 20.

