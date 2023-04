L'azienda Norfolk Southern ha assicurato che non ci sono pericoli per la popolazione locale

La Norfolk Southern ha dichiarato che il deragliamento di un treno in Alabama non ha riguardato materiali tossici e non ha creato pericolo per la popolazione. Gli operai hanno continuato a ripulire il carburante diesel e l’olio motore fuoriusciti dalla locomotiva. La compagnia ha dichiarato che due membri dell’equipaggio del treno sono rimasti intrappolati nella sala macchine e sono stati curati in ospedale prima di essere dimessi. Jasper si trova a circa 64 chilometri a nord-ovest di Birmingham. Il deragliamento è avvenuto settimane dopo che diversi vagoni del treno Norfolk Southern erano usciti dai binari il 9 marzo in una zona rurale della contea di Calhoun, in Alabama, a nord-est di Birmingham.

