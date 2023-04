Il presidente americano: "Ancora non siamo pronti per annunciarlo"

Il presidente americano Joe Biden intende ricandidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca ma non è ancora pronto a fare un annuncio ufficiale. Lo ha detto lo stesso Biden intervenendo al programma ‘Today’ della Nbc prima di un evento a Washington. “Intendo ricandidarmi”, ma “ancora non siamo pronti per annunciarlo”, ha dichiarato il 46esimo presidente.

