In seguito, la famiglia e gli amici del Presidente si sono recati al ristorante Parc

Il Presidente Usa Joe Biden, la First Lady Jill Biden e alcuni membri della loro famiglia hanno visitato sabato la Charles Addams Fine Arts Gallery di Philadelphia, per assistere alla mostra d’arte della nipote Maisy Biden. In seguito, la famiglia e gli amici del Presidente si sono recati al ristorante Parc, un bistrot tradizionale nella zona di Rittenhouse Square a Philadelphia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata