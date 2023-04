"Attacchi simulati" di Pechino nei pressi di Formosa

(LaPresse) – Le forze armate di Pechino hanno simulato un “attacco contro obiettivi chiave di Taiwan” durante le esercitazioni militari che la Repubblica Popolare sta tenendo intorno all’isola: 70 aerei e 11 nave da guerra erano nei pressi di Formosa dove è stato testato un “blocco” anche con l’uso di portaerei. Le mosse di Pechino arrivano in risposta ala missione diplomatica del presidente taiwanese Tsai Ing-wen in America centrale e Stati Uniti. No archive or re-sale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata