Si lavora alla preparazione della Diamond Jubilee State Coach e della Gold State Coach

Con l’avvicinarsi dell’incoronazione di Re Carlo III, i lavoratori reali si stanno preparando per uno dei momenti più importanti: la preparazione delle varie carrozze che porteranno il Re da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. Durante la giornata saranno utilizzate due carrozze: la Diamond Jubilee State Coach, che porterà il Re e la Regina all’Abbazia di Westminster al mattino, e la Gold State Coach, che trasporterà i reali a Buckingham Palace dopo la cerimonia di incoronazione con un corteo ufficiale. Entrambe saranno trainate da diversi cavalli, ben otto quelli che trainano la Gold State Coach. Entrambe le carrozze sono state utilizzate in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della defunta Regina ed entrambe sono sottoposte a regolare manutenzione da parte di persone che lavorano per la Casa Reale.

