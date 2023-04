L'usanza tradizionale a Doha in occasione del pasto serale, detto iftar

A Doha, in Qatar, c’è una tradizione unica e originale che annuncia l’interruzione del digiuno durante il mese del Ramadan. Per l’ora del pasto serale, detto anche iftar, vengono sparati dei colpi di cannone. Si ritiene che l’usanza sia nata a El Cairo, in Egitto e in seguito si è diffusa in diversi Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l’Oman, l’Arabia Saudita e l’Indonesia.

