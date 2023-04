L'incontro è organizzato a Misrata dal 2008 e i pasti vengono dati gratuitamente

Migranti e lavoratori stranieri che vivono nella città libica di Misrata si riuniscono per condividere la cena durante il mese di Ramadan. In questi incontri, organizzati dal 2008, si possono avere pasti gratuiti. L’obiettivo, infatti, è fornire cibo a chi non ne ha, agli stranieri e a tutti coloro che non riescono a tornare a casa in tempo per l’iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno.

