Diversi feriti ma secondo il sindaco potrebbero esserci anche dei morti, dopo il crollo è scoppiato un incendio

Un edificio di 4 piani è crollato a Marsiglia in Francia. Lo riporta il quotidiano francese regionale la Provence. “E’ accaduto eri sera, alle 00:40: almeno un edificio è crollato al 17 di rue Tivoli, trascinando parzialmente nella sua caduta i numeri 15 e 19 di questa stessa strada nel 5° arrondissement di Marsiglia, si legge sul sito del quotidiano. Dobbiamo prepararci “ad avere vittime”, ha detto il sindaco Benoît Payan. ministro dell’Interno Gérald Darmanin da parte sua ha dichiarato alle 4:30 che “i vigili del fuoco sono completamente mobilitati per controllare l’incendio che si è propagato” concludendo il suo tweet con un “Sostegno alle forze di soccorso”. Al momento – riporta la Provence – 5 persone degli immobili vicini sono state ferite.

L’incendio “è ancora in corso ed è estremamente difficile da controllare”, ha aggiunto. “I vigili del fuoco stanno valutando minuto per minuto il modo migliore per spegnere questo incendio perché potenzialmente ci sono persone all’interno”, ha detto il sindaco di Marsiglia.Oltre al sindaco di Marsiglia Benoît Payan diversi rappresnetanti eletti del territorio hanno reagito su Twitter dopo il crollo di rue Tivoli.Sul posto- riporta la Provence – con il deputato Manuel Bompard, il deputato Sébastien Delogu ha inviato un “pensiero ai marsigliesi e ai marsigliesi colpiti”. Sophie Camard ha espresso la sua “solidarietà”. Affermando che “i vicini sono stati evacuati” e che “i servizi di emergenza sono al lavoro”, il sindaco del GRS del 1° e 7° arrondissement aggiunge: “Siamo tutti ansiosi e aspettiamo per saperne di più”.

Fra 4 e 12 persone sotto le macerie

“Pensiamo che ci siano tra le 4 e una dozzina di persone sotto le macerie” del crollo del condominio a Marsiglia. Lo ha detto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, che si è recato sul posto, come riferisce Bfm Tv.

