Una nuova serie di documenti classificati che sembrano contenere segreti della sicurezza nazionale americana dall’Ucraina al Medio Oriente alla Cina sono usciti sui social, mettendo in allarme il Pentagono. Lo riferisce il New York Times. Secondo i funzionari statunitensi la portata della fuga di notizie – gli analisti affermano che potrebbero essere stati ottenuti più di 100 documenti – insieme alla sensibilità dei documenti stessi, potrebbe essere estremamente dannosa. Un alto funzionario dell’intelligence ha definito la fuga di notizie “un incubo per i Five Eyes”, in riferimento a Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada, paesi che fanno parte del trattato di cooperazione congiunta in materia di intelligence. I nuovi documenti sono stati trovati su Twitter e altri siti venerdì, il giorno dopo che alti funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato che stavano indagando su una potenziale fuga di piani di guerra ucraini.

