Nel video un ufficiale esclama: "State mettendo in serio pericolo la pace e la stabilità della regione"

L’Amministrazione della Guardia Costiera di Taiwan ha pubblicato un video che mostra un ufficiale che avverte una nave militare cinese di non avvicinarsi al limite delle acque territoriali dell’isola. Nel video si sente un ufficiale della guardia costiera che dice all’imbarcazione: “Questo è un annuncio della nave 10079 della Guardia Costiera della Repubblica di Cina (Taiwan). State mettendo in serio pericolo la pace e la stabilità della regione. Cambiate immediatamente direzione e andate via”. Il governo taiwanese ha dichiarato sabato che la Cina ha inviato navi da guerra e decine di jet da combattimento verso Taiwan, come ritorsione per l’incontro tra lo speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e il presidente dell’isola democratica autogovernata, rivendicata da Pechino come parte del suo territorio.

