L'installazione a Oruro: 25 sculture fatte da 250 artisti

Una gigantesca installazione artistica sulle dune con le immagini della Settimana Santa: è la spettacolare iniziativa che ogni anno viene posta in essere nella città boliviana di Oruro, in occasione di Pasqua. Venticinque in totale le sculture, create da 250 artisti provenienti da Bolivia, Perù e Argentina. Le sculture resteranno visibili fino a quando non saranno spazzate dai venti dell’altopiano boliviano.

