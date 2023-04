Le immagini della Via Crucis nella città di Colina

Centinaia di fedeli, a Colina in Cile, hanno partecipato alla Via Crucis in occasione del Venerdì Santo. La processione era guidata dal vescovo ausiliare di Santiago Alberto Lorenzelli Rossi e da padre Jorge Osorio della parrocchia di Esmeralda. Gli attori, che hanno rievocato la passione di Gesù, sono stati scelti tra le centinaia di volontari che hanno espresso il desiderio di partecipare al tradizionale evento pasquale.

