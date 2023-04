Grande commozione sul lungomare della città israeliana

Fiori e candele accanto alle foto di Alessandro Parini, il turista italiano ucciso venerdì sera in un attacco palestinese a Tel Aviv. L’avvocato romano è stato travolto da un’auto impazzita sul lungomare della città israeliana. Altri cinque cittadini italiani e britannici sono rimasti feriti nell’incidente. Un portavoce dei servizi israeliani dello Shin Bet ha riferito oggi pomeriggio al Times of Israel che nell’indagine in corso i fatti di ieri sera a Tel Aviv vengono trattati come attacco terroristico

