Sergio Barbanti ha accompagnato il ministro degli Esteri israeliano all'ospedale Ichilov

In serata l’ambasciatore d’Italia in Israele, Sergio Barbanti, si è recato insieme al Ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Eli Cohen presso l’ospedale Ichilov, dove è tuttora ricoverato uno dei feriti italiani nell’attentato terroristico di venerdì sera a Tel Aviv. Il Ministro degli Esteri israeliano ha già espresso il cordoglio suo e di tutto il popolo di Israele per i gravissimi fatti di ieri sera, nonché rappresentare vicinanza ai feriti e alle loro famiglie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata