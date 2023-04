Dei sospettati avrebbero aperto il fuoco contro la loro auto, provocandone lo schianto

Due donne israeliane sono state uccise e un altro israeliano è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nel nord della Cisgiordania vicino all’insediamento di Hamra. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dal Times of Israel. Secondo quanto riferito dalla testata, dei sospettati hanno aperto il fuoco contro un’auto, provocandone lo schianto. L’esercito ha fatto sapere che è in corso una caccia all’uomo. L’attacco giunge poche ore dopo che Israele ha colpito con razzi il Libano e la Striscia di Gaza.

