I bamabini di età compresa tra i 4 e 14 anni vivevano in una casa fatiscente. Revocata la patria potestà

Una coppia di coniugi del comune madrileno di Colmenar Viejo è stata arrestata per aver maltrattato i propri otto figli, di età compresa tra i 4 e i 14 anni, vittime del più assoluto degrado umano. I bambini, riporta il quotidiano spagnolo El Paìs, vivevano in una casa completamente insalubre, chiusi in un’unica stanza, con il divieto di mettere piede in soggiorno, e i genitori li punivano facendo trascorrere loro lunghi periodi di tempo nel cortile della casa, all’aperto, al freddo o sotto il sole.

Il padre è un medico e in casa è stato trovato anche materiale sanitario di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza, per cui si sospetta che lo abbia rubato dall’ospedale in cui lavora. Gli investigatori, riporta il quotidiano, reputano anche che la madre dei bambini sia stata vittima di violenza sessista da parte del marito. Alla coppia sono stati imposti l’allontanamento dai figli e la revoca della patria potestà.

