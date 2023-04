L'artiglieria israeliana ha anche bombardato la periferia di Qulailah, Al-Maaliya e Wadi Zibqin

Lancio di razzi tra Israele e il Libano. Circa 30 razzi sono stati lanciati dal Libano in direzione di Israele. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome ne ha intercettati 15. Lo riferisce l’esercito israeliano, come riporta l’agenzia turca Anadolu.

L’artiglieria israeliana ha poi bombardato la periferia delle città di Qulaila e Al-Maaliyah, nel sud del Libano. L’artiglieria israeliana ha anche bombardato la periferia di Qulailah, Al-Maaliya e Wadi Zibqin. Nella zona si sono sentite esplosioni. Lo riferisce la National news agency libanese. Si tratterebbe della risposta ai razzi lanciati dal Libano contro le città nel nord di Israele.

Netanyahu convoca gabinetto di sicurezza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per questa sera il Gabinetto di sicurezza ad alto livello in seguito al lancio di razzi sul Paese dal Libano. Il Lo riporta The Times of Israel. Il Gabinetto non si riunisce da quasi due mesi e l’incontro avverà dopo una valutazione che Netanyahu dovrebbe tenere con i funzionari della Difesa. I razzi dal Libano hanno ferito un 26enne e una donna.

