La leader della manifestazione: "Stiamo commemorando la Settimana Santa mostrando le difficoltà delle masse"

In occasione della Settimana Santa centinaia di filippini hanno sflilato per le strade di Manila inscenando una Via Crucis. Una processione, però, che ha un significato più sociale e politico che religioso. Una vera e propria protesta. I cittadini, infatti, hanno deciso di manifestare per sensibilizzare l’opinione pubblica e i vertici della politica sulle problematiche che sta affrontando la popolazione tra disoccupazione e salari bassi. “Stiamo commemorando la Settimana Santa mostrando le difficoltà delle masse”, ha detto la leader della protesta Lou Trinidad.

