L'attacco a Tzrfin: le vitttime non sono gravi

Due ragazzi intorno ai 20 anni sono stati accoltellati da un giovane a Tzrfin, nella parte centrale di Israele. I due sono stati ricoverati in ospedale ad Assaf Harofeh: sono rimasti feriti in modo lieve. L’assalitore è stato bloccato da alcuni cittadini e poi arrestato dalla polizia. E’ un 21enne palestinese residente a Hebron, in Cisgiordania.

