La tragedia vicino al confine con la Cina

Una valanga ha travolto un gruppo di turisti sull’Himalaya in India, nello Stato nordorientale di Sikkim, e il bilancio è di almeno 7 morti e 11 feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India (Pti), aggiungendo che i soccorritori sono impegnati nella ricerca di molti altri dispersi. La Border Roads Organization indiana riferisce che i turisti sono stati colpiti dalla valanga vicino al passo di Nathu La, che si trova lungo il confine con la Cina ed è una delle principali destinazioni turistiche. I soccorritori hanno estratto dalla neve 22 sopravvissuti, che sono stati portati in ospedale. La regione himalayana, sensibile dal punto di vista ambientale e gravemente colpita dal riscaldamento globale, è soggetta a valanghe. L’anno scorso 27 apprendisti alpinisti rimasero uccisi in una valanga nella regione settentrionale dell’Uttarakhand.

