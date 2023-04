L'ex presidente americano terrà un discorso in Florida nella serata di martedì dopo l'udienza legata al caso della pornostar Stormy Daniels

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump affronta la sfida legale più impegnativa a New York, dove questa settimana sarà chiamato in giudizio per le accuse di pagamenti illeciti in denaro durante la sua campagna elettorale del 2016. Ma altre indagini al di fuori di Manhattan stanno andando avanti, sottolineando l’ampia gamma di pericoli che deve affrontare mentre sta cercando di rilanciare la sua corsa verso la Casa Bianca per il 2024. La sua vulnerabilità nelle indagini federali a Washington è stata chiarita nell’ultimo mese, poiché i giudici in una serie di sentenze hanno respinto i ricorsi del team Trump per bloccare la testimonianza del gran giurì.

Martedì sera il discorso in Florida

L’ex presidente Usa Donald Trump pronuncerà un discorso in Florida nella serata locale di martedì, dopo l’udienza prevista a New York per le accuse relative al pagamento di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, durante la campagna elettorale del 2016, per comprare il suo silenzio. Lo ha annunciato lo staff del tycoon, precisando che Trump parlerà nel suo club Mar-a-Lago dopo essere tornato da Manhattan, dove dovrebbe costituirsi volontariamente. Trump, candidato alle presidenziali del 2024, sta affrontando molteplici accuse di falsificazione di documenti aziendali, tra cui almeno un reato, nell’atto di accusa emesso da un gran giurì di Manhattan la scorsa settimana, come hanno dichiarato ad Associated Press due persone che hanno familiarità con la questione. L’incriminazione di Trump è avvenuta a seguito di un’indagine del gran giurì sui soldi versati a Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016, al fine di nascondere le accuse di un rapporto sessuale extraconiugale. L’atto d’accusa in sé è rimasto sigillato, come è consuetudine a New York prima di un’udienza.

L’ex presidente Usa dovrebbe volare a New York lunedì e pernottare alla Trump Tower di Manhattan in vista dell’udienza prevista per martedì, secondo due persone a conoscenza dei suoi piani che hanno parlato a condizione di anonimato. Martedì mattina presto (ora locale) Trump dovrebbe presentarsi in tribunale, dove gli verranno prese le impronte digitali e gli verrà scattata una foto segnaletica. Gli investigatori completeranno i documenti per l’arresto e verificheranno se ha accuse o mandati penali in sospeso. Una volta completata la registrazione, Trump comparirà davanti a un giudice per un’udienza preliminare nel pomeriggio. L’udienza si svolgerà nella stessa aula di tribunale di Manhattan dove a dicembre la sua società è stata processata e condannata per frode fiscale e dove si è svolto il processo per stupro contro il magnate del cinema Harvey Weinstein. Funzionari del Secret Service e del dipartimento di polizia di New York hanno visitato il tribunale venerdì e si sono confrontati sui piani di sicurezza.

