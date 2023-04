Messaggio del presidente: "Altre otto vittime dei terroristi russi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie e agli amici delle sei persone rimaste uccise nei bombardamenti russi sulla città di Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, e delle due vittime nel distretto di Konotop. “C’è solo un modo per fermare il terrore russo”, ha detto Zelensky nel suo consueto video discorso notturno, “per ripristinare la sicurezza in tutte le nostre città e comunità. E questo percorso è la vittoria militare dell’Ucraina. Non c’è altro modo e non ci sarà altro modo”, ha concluso il presidente ucraino.

