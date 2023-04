L'ex presidente degli Stati Uniti è atteso a New York per l'udienza relativa alle accuse sul pagamento da 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels

“Lascerò Mar-a-Lago lunedì a mezzogiorno (le 18 ora italiana, ndr), diretto alla Trump Tower di New York. Martedì mattina andrò, che tu ci creda o no, al tribunale. L’America non doveva essere così!”. Lo scrive sul social Truth l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come riporta Fox News. Trump è atteso a New York per l’udienza relativa alle accuse sul pagamento da 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels.

