Il tributo fuori dal bar dove il 2 aprile ha perso la vita il blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky

Decine di persone hanno deposto mazzi di fiori fuori dal caffè di San Pietroburgo, in Russia, dove domenica 2 aprile è rimasto ucciso in un attentato il blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky. A uccidere il giornalista, che in realtà si chiamava Maksim Fomin, è stata una bomba, consegnatagli poco dentro un pacco. Nell’esplosione sono rimaste ferite altre trenta persone. Una donna, Darya Tryopova, è stata arrestata dalla polizia perché sospettata di essere coinvolta nell’omicidio di Tatarsky. Gli investigatori ritengono che sia stata lei a consegnare al blogger il pacco contenente la bomba. “L’attentato è stato pianificato da Kiev”, accusa il Cremlino.

