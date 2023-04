Evacuati centinaia di residenti nella Capitale

Centinaia di residenti sono stati fatti evacuare dopo che un incendio è divampato sulle pendici del Monte Inwangsan a Seul, in Sud Corea. Le autorità locali hanno dispeigato oltre 500 uomini con 85 veicoli e 15 elicotteri per domare le fiamme. Non ci sono feriti. L’Inwangsan è una meta molto popolare per gli appassionati di trekking e si trova nel centro della capitale del Paese.

