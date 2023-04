All'interno una sua intervista "sulla libertà delle donne, ma anche sul femminismo, la politica e la letteratura"

Fa discutere in Francia la notizia che la sottosegretaria di Stato per l’Economia sociale e solidale, Marlène Schiappa, sarà sulla copertina di Playboy l’8 aprile e, secondo informazioni di Le Parisien, la rivista conterrà anche quattro foto nelle pagine interne in cui Schiappa posa avvolta in una bandiera francese.

Il magazine ha diffuso solo una parte della copertina, mentre dall’ufficio della ministra fanno sapere che “è vestita con un abito lungo bianco in tutte le foto”. Secondo la fonte citata da Le Parisien, Schiappa ha accettato di rilasciare a Playboy un’intervista “principalmente sulla libertà delle donne, ma anche sul femminismo, la politica e la letteratura”. Dodici pagine in cui parla di violenza sulle donne e violenza domestica, economia solidale, ecologia, riscaldamento globale. “Marlène Schiappa è l’unica ministra in grado di rispondere alle domande di una rivista come Playboy, ed è la prima donna politica a comparire sulla sua copertina”, ha dichiarato il suo entourage.

