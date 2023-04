La leader della destra nazionalista ed euroscettica ha votato a Kirkkonummi

Finlandia al voto per le elezioni parlamentari, che giungono pochi giorni dopo che il Paese ha superato l’ultimo grande ostacolo nella sua campagna di 10 mesi per entrare a far parte della Nato, visto che il Parlamento turco ha ratificato giovedì l’adesione del Paese nord-europeo all’Alleanza. I socialdemocratici della premier uscente Sanna Marin lottano per assicurarsi un secondo mandato alla guida del governo. La sfida è con i conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo e con i “Veri Finlandesi” della nuova leader della destra nazionalista ed euroscettica Rikka Purra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata