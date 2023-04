L’agenzia di sicurezza ucraina ha accusato il metropolita Pavel, abate del monastero Kyiv-Pechersk Lavra, di collaborazionismo con la Russia. Il monastero è il sito ortodosso più venerato dell’Ucraina: Pavel si è opposto con forza all’ordine delle autorità di lasciare il complesso. All’inizio della settimana ha ‘maledetto’ il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, minacciandolo di dannazione eterna. Di fronte a un’udienza in tribunale nella capitale ucraina, il metropolita ha respinto con forza l’affermazione del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, secondo cui avrebbe parlato dell’invasione russa in termini positivi. Pavel ha descritto le accuse contro di lui come politicamente motivate. L’SBU, che ha fatto irruzione nella sua casa, ha chiesto al tribunale di metterlo agli arresti domiciliari in attesa delle indagini.

