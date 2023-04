Domenica al voto per il rinnovo dei 200 seggi del Parlamento

(LaPresse) Sarà una sfida all’ultimo voto quella che decreterà il nuovo premier in Finlandia. Domenica il Paese è chiamato a votare per il rinnovo dei 200 seggi del Parlamento, composto da un’unica camera. L’attuale premier Sanna Marin, nonostante il consenso accumulato nei 4 anni di mandato, non può contare su una vittoria scontata: “E’ importante che vincano i socialdemocratici perché vogliamo rimanere una società aperta che vuole lavorare anche insieme a livello internazionale”, ha detto Marin alla vigilia delle elezioni. A insidiare la prima ministra uscente è Riikka Purra, leader del partito ultranazionalista ‘Finlandesi’, conosciuto in precedenza come ‘Veri finlandesi’.

